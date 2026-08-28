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DAX-Kursentwicklung 28.08.2026 09:28:42

Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am fünften Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent fester bei 26 496,86 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,186 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,483 Prozent stärker bei 26 494,61 Punkten, nach 26 367,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 26 467,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 511,15 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,55 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 25 464,01 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 25 092,25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 039,92 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,98 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 1,82 Prozent auf 61,60 EUR), RWE (+ 1,70 Prozent auf 58,74 EUR), Bayer (+ 1,55 Prozent auf 49,23 EUR), BMW (+ 1,53 Prozent auf 60,86 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,36 Prozent auf 46,22 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil QIAGEN (-0,93 Prozent auf 37,40 EUR), Rheinmetall (-0,65 Prozent auf 1 165,60 EUR), Siemens Energy (-0,56 Prozent auf 149,40 EUR), SAP SE (-0,20 Prozent auf 189,50 EUR) und Scout24 (-0,12 Prozent auf 81,15 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die BMW-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 245 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 219,608 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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