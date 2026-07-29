Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 am Mittwochnachmittag steigen

Am Mittwoch gewinnt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,35 Prozent auf 10 908,82 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,213 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 871,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 871,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 951,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 864,11 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 484,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 213,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 136,32 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,62 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 951,06 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Weir Group (+ 7,84 Prozent auf 27,22 GBP), Sage (+ 6,99 Prozent auf 10,06 GBP), Standard Chartered (+ 3,43 Prozent auf 21,69 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 3,21 Prozent auf 53,42 GBP) und Burberry (+ 3,16 Prozent auf 11,76 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Aberdeen Group (-4,99 Prozent auf 2,36 GBP), Endeavour Mining (-2,98 Prozent auf 34,81 GBP), Fresnillo (-2,54 Prozent auf 24,98 GBP), Diploma (-2,49 Prozent auf 72,35 GBP) und International Consolidated Airlines (-2,45 Prozent auf 4,35 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 372 392 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 311,102 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at