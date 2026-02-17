Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 nachmittags steigen

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,40 Prozent stärker bei 10 516,10 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,054 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 474,04 Punkte an der Kurstafel, nach 10 473,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 472,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 528,24 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 10 235,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 675,43 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.02.2025, den Wert von 8 768,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,68 Prozent aufwärts. Bei 10 535,76 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell RELX (+ 3,45 Prozent auf 22,49 GBP), Barratt Developments (+ 3,08 Prozent auf 3,85 GBP), Pearson (+ 2,77 Prozent auf 9,29 GBP), Airtel Africa (+ 2,56 Prozent auf 3,45 GBP) und Compass Group (+ 2,43 Prozent auf 21,03 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Antofagasta (-6,57 Prozent auf 35,00 GBP), Fresnillo (-4,93 Prozent auf 36,26 GBP), Anglo American (-3,44 Prozent auf 34,55 GBP), Weir Group (-3,30 Prozent auf 33,94 GBP) und Glencore (-2,64 Prozent auf 4,80 GBP) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 28 478 921 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 270,080 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,64 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

