Zuversicht in London: FTSE 100 am Dienstagmittag mit Zuschlägen

Das macht der FTSE 100 heute.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 12:09 Uhr 0,61 Prozent auf 10 386,23 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,914 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 323,69 Punkte an der Kurstafel, nach 10 323,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 402,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 321,87 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 667,63 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 10 627,04 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.05.2025, den Stand von 8 699,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,37 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Airtel Africa (+ 5,37 Prozent auf 3,30 GBP), Diploma (+ 5,13 Prozent auf 69,65 GBP), 3i (+ 4,23 Prozent auf 21,70 GBP), Rightmove (+ 4,11 Prozent auf 4,23 GBP) und Ocado Group (+ 3,94 Prozent auf 2,06 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Rio Tinto (-2,52 Prozent auf 75,32 GBP), Antofagasta (-2,19 Prozent auf 37,03 GBP), Glencore (-1,64 Prozent auf 5,64 GBP), Anglo American (-1,38 Prozent auf 37,29 GBP) und Fresnillo (-1,11 Prozent auf 32,96 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 21 269 451 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 261,958 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,10 zu Buche schlagen. Im Index weist die Legal General-Aktie mit 8,41 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at