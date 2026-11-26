Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 1,55 Prozent fester bei 10 588,67 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,161 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,008 Prozent schwächer bei 10 426,06 Punkten, nach 10 426,94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 425,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 595,91 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 2,35 Prozent nach oben. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 10 767,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 878,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 691,58 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,41 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Babcock International (+ 6,29 Prozent auf 10,87 GBP), Endeavour Mining (+ 4,66 Prozent auf 32,82 GBP), Fresnillo (+ 4,53 Prozent auf 21,70 GBP), Bank of Georgia Group (+ 4,25 Prozent auf 120,20 GBP) und Glencore (+ 3,97 Prozent auf 4,49 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Imperial Brands (-2,51 Prozent auf 29,54 GBP), Metlen Energy Metals (-1,97 Prozent auf 39,90 EUR), Severn Trent (-1,27 Prozent auf 32,64 GBP), Land Securities Group (-1,05 Prozent auf 6,90 GBP) und Tesco (-0,40 Prozent auf 5,46 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 19 505 979 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 257,999 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at