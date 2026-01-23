Zuversicht in London: FTSE 100 am Freitagmittag fester

Wenig Veränderung ist am Mittag in London zu beobachten.

Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent fester bei 10 159,21 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,808 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 150,05 Punkten, nach 10 150,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 135,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 184,14 Einheiten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,744 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 889,22 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 9 578,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der FTSE 100 8 565,20 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,09 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell BAE Systems (+ 1,83 Prozent auf 20,21 GBP), BP (+ 1,69 Prozent auf 4,44 GBP), Marks Spencer (+ 1,16 Prozent auf 3,65 GBP), Phoenix Group (+ 0,90 Prozent auf 7,31 GBP) und Rightmove (+ 0,87 Prozent auf 5,09 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-4,83 Prozent auf 1,66 GBP), Burberry (-4,04 Prozent auf 12,23 GBP), International Consolidated Airlines (-3,07 Prozent auf 4,17 GBP), easyJet (-3,06 Prozent auf 4,82 GBP) und Admiral Group (-3,05 Prozent auf 27,26 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 14 637 296 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 243,047 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at