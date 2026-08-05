Zuversicht in London: FTSE 100 am Mittwochmittag in Grün

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,13 Prozent auf 10 893,84 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,233 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 879,00 Punkte an der Kurstafel, nach 10 879,38 Punkten am Vortag.

Bei 10 941,55 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 878,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,237 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 679,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 219,11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 142,73 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9,47 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Next (+ 5,57 Prozent auf 156,35 GBP), Coca-Cola HBC (+ 3,56 Prozent auf 49,98 GBP), Glencore (+ 3,17 Prozent auf 5,68 GBP), Pearson (+ 2,40 Prozent auf 12,57 GBP) und Melrose Industries (+ 2,14 Prozent auf 4,91 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen HSBC (-3,48 Prozent auf 15,29 GBP), Coca-Cola European Partners (-1,90 Prozent auf 106,13 USD), Vodafone Group (-1,84 Prozent auf 1,15 GBP), Prudential (-1,55 Prozent auf 10,78 GBP) und Burberry (-1,32 Prozent auf 11,95 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 16 071 992 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 320,106 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at