Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag fester

Um 12:10 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,05 Prozent auf 10 372,95 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,972 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,010 Prozent höher bei 10 369,05 Punkten, nach 10 368,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 375,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 10 319,17 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 233,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 10 284,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 837,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,24 Prozent zu Buche. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell BAT (+ 2,27 Prozent auf 45,04 GBP), Auto Trader Group (+ 1,34 Prozent auf 4,75 GBP), BT Group (+ 1,28 Prozent auf 2,04 GBP), BAE Systems (+ 1,24 Prozent auf 19,54 GBP) und Hiscox (+ 1,22 Prozent auf 17,38 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Scottish Mortgage Investment Trust (-2,66 Prozent auf 14,41 GBP), Barratt Developments (-2,35 Prozent auf 2,54 GBP), Marks Spencer (-2,30 Prozent auf 3,57 GBP), International Consolidated Airlines (-1,95 Prozent auf 4,13 GBP) und Howden Joinery Group (-1,92 Prozent auf 7,65 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 16 321 134 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 270,579 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,26 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at