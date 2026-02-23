Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag in Grün

In London ist am Montag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,03 Prozent stärker bei 10 690,43 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,102 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 686,75 Punkten, nach 10 686,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 660,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 692,14 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 143,44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 539,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, stand der FTSE 100 bei 8 659,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,43 Prozent nach oben. 10 745,76 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 951,14 Zähler.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell JD Sports Fashion (+ 5,76 Prozent auf 0,83 GBP), Fresnillo (+ 4,29 Prozent auf 40,19 GBP), Burberry (+ 3,50 Prozent auf 12,56 GBP), Antofagasta (+ 2,07 Prozent auf 40,75 GBP) und Centrica (+ 1,83 Prozent auf 1,92 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil London Stock Exchange (LSE) (-2,02 Prozent auf 77,44 GBP), BAE Systems (-1,89 Prozent auf 21,24 GBP), Whitbread (-1,83 Prozent auf 26,80 GBP), Sage (-1,73 Prozent auf 8,05 GBP) und Intermediate Capital Group (-1,68 Prozent auf 17,09 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 16 170 731 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 270,641 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die WPP 2012-Aktie verzeichnet mit 4,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at