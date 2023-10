Zuversicht in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.

Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,43 Prozent aufwärts auf 7 652,54 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,466 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 620,03 Punkte an der Kurstafel, nach 7 620,03 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 687,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 620,03 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 2,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 527,53 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 12.07.2023, bei 7 416,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, wurde der FTSE 100 mit 6 826,15 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,30 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell BP (+ 3,06 Prozent auf 5,36 GBP), CRH (+ 2,72 Prozent auf 48,34 GBP), Melrose Industries (+ 1,82 Prozent auf 4,82 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,49 Prozent auf 21,10 GBP) und BAE Systems (+ 1,48 Prozent auf 10,70 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Taylor Wimpey (-4,54 Prozent auf 1,11 GBP), Ocado Group (-3,03 Prozent auf 5,70 GBP), Barclays (-2,88 Prozent auf 1,53 GBP), Croda International (-2,68 Prozent auf 44,22 GBP) und Fresnillo (-2,67 Prozent auf 5,32 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 21 161 612 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 204,707 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,53 erwartet. Die Glencore-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at