Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel im Plus

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,31 Prozent auf 10 169,19 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,821 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 137,31 Punkte an der Kurstafel, nach 10 137,35 Punkten am Vortag.

Bei 10 135,35 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 171,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,442 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 649,03 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 14.10.2025, den Wert von 9 452,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 201,54 Punkten auf.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Diploma (+ 2,23 Prozent auf 57,25 GBP), Croda International (+ 2,06 Prozent auf 27,71 GBP), Fresnillo (+ 1,96 Prozent auf 38,56 GBP), SSE (+ 1,73 Prozent auf 22,89 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,53 Prozent auf 4,66 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Pearson (-2,19 Prozent auf 10,52 GBP), JD Sports Fashion (-1,37 Prozent auf 0,84 GBP), Smith Nephew (-0,91 Prozent auf 11,92 GBP), BP (-0,82 Prozent auf 4,33 GBP) und Sage (-0,71 Prozent auf 11,02 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. 3 597 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 252,597 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,51 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie an.

