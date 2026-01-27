Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|FTSE 100-Entwicklung
|
27.01.2026 12:27:08
Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt sich am Dienstagmittag im Plus
Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,58 Prozent fester bei 10 207,69 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,814 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 10 148,98 Punkten in den Handel, nach 10 148,85 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 208,12 Punkte, das Tagestief hingegen 10 147,48 Zähler.
FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 870,68 Punkte. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 27.10.2025, den Wert von 9 653,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 503,71 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,58 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 257,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern erreicht.
Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit HSBC (+ 2,88 Prozent auf 12,78 GBP), NatWest Group (+ 2,17 Prozent auf 6,64 GBP), Prudential (+ 2,10 Prozent auf 11,91 GBP), Kingfisher (+ 1,70 Prozent auf 3,29 GBP) und StJamess Place (+ 1,54 Prozent auf 14,82 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-3,02 Prozent auf 43,14 GBP), Experian (-1,74 Prozent auf 28,81 GBP), Entain (-1,59 Prozent auf 6,57 GBP), Antofagasta (-1,54 Prozent auf 37,17 GBP) und Diageo (-1,50 Prozent auf 16,30 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 18 421 473 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 243,691 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Die 3i-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 8,64 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
