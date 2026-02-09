Zuversicht in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Plus

Letztendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 10 386,23 Punkten ab. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,902 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10 369,83 Punkten, nach 10 369,75 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10 420,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 315,99 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 124,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 682,57 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 700,53 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,37 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 481,54 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 951,14 Zählern.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 6,62 Prozent auf 38,18 GBP), Fresnillo (+ 4,98 Prozent auf 38,78 GBP), Glencore (+ 4,81 Prozent auf 5,01 GBP), Rolls-Royce (+ 3,74 Prozent auf 12,75 GBP) und BAE Systems (+ 3,43 Prozent auf 19,44 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil NatWest Group (-5,98 Prozent auf 6,20 GBP), Metlen Energy Metals (-3,90 Prozent auf 37,00 EUR), BAT (-3,32 Prozent auf 44,56 GBP), Barratt Developments (-2,75 Prozent auf 3,75 GBP) und BT Group (-2,52 Prozent auf 2,01 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 180 992 579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 257,283 Mrd. Euro den größten Anteil.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,69 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at