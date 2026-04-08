Zuversicht in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Plus

Der FTSE 100 sprang im LSE-Handel zum Handelsende um 2,51 Prozent auf 10 608,88 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,962 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,028 Prozent auf 10 345,93 Punkte an der Kurstafel, nach 10 348,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 687,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 345,93 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,65 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 284,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 044,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 910,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,61 Prozent nach oben. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Rolls-Royce (+ 11,85 Prozent auf 12,78 GBP), easyJet (+ 9,99 Prozent auf 3,93 GBP), Antofagasta (+ 9,86 Prozent auf 37,77 GBP), Standard Chartered (+ 9,64 Prozent auf 17,25 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 8,94 Prozent auf 37,28 EUR). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BP (-5,82 Prozent auf 5,63 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-4,68 Prozent auf 34,01 GBP), Centrica (-2,42 Prozent auf 2,13 GBP), Pearson (-0,35 Prozent auf 10,09 GBP) und Admiral Group (-0,25 Prozent auf 32,23 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 214 898 007 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 272,673 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at