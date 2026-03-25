Zuversicht in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag fester

Heute wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 1,40 Prozent stärker bei 10 104,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,856 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 965,17 Punkte an der Kurstafel, nach 9 965,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 9 965,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 118,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 1,88 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 806,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wies der FTSE 100 9 870,68 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 663,80 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,54 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Anglo American (+ 4,04 Prozent auf 31,77 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,97 Prozent auf 15,46 GBP), Croda International (+ 3,94 Prozent auf 28,51 GBP), Smiths (+ 3,82 Prozent auf 23,40 GBP) und M&G (+ 3,77 Prozent auf 2,84 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen RS Group (-4,43 Prozent auf 5,61 GBP), Experian (-1,44 Prozent auf 25,29 GBP), BT Group (-0,97 Prozent auf 2,05 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,92 Prozent auf 34,28 GBP) und Flutter Entertainment (-0,71 Prozent auf 80,92 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 60 822 338 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 247,279 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,38 erwartet. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at