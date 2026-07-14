Zuversicht in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

FTSE 100-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der FTSE 100 erhöhte sich im LSE-Handel schlussendlich um 0,30 Prozent auf 10 529,39 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,148 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 498,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 498,29 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 422,98 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 552,56 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 10 471,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 609,06 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 8 998,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Airtel Africa (+ 3,37 Prozent auf 3,49 GBP), Rio Tinto (+ 3,30 Prozent auf 69,55 GBP), Glencore (+ 3,05) Prozent auf 5,30 GBP), Centrica (+ 2,78 Prozent auf 1,77 GBP) und Anglo American (+ 2,40 Prozent auf 36,70 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Pearson (-6,75 Prozent auf 12,29 GBP), InterContinental Hotels Group (-3,76 Prozent auf 157,50 USD), Smith Nephew (-3,51 Prozent auf 11,14 GBP), Barratt Developments (-2,39 Prozent auf 2,78 GBP) und ConvaTec (-1,96 Prozent auf 2,11 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 100 844 001 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 296,471 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at