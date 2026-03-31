Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge

Der FTSE 100 befindet sich derzeit im Aufwind.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,70 Prozent stärker bei 10 198,67 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,863 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 127,90 Punkte an der Kurstafel, nach 10 127,96 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 245,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 118,65 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 10 910,55 Punkten. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, einen Wert von 9 931,38 Punkten auf. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wurde der FTSE 100 auf 8 582,81 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,49 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 4,87 Prozent auf 33,15 GBP), Fresnillo (+ 4,28 Prozent auf 33,10 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,47) Prozent auf 0,70 GBP), Anglo American (+ 3,10 Prozent auf 31,89 GBP) und 3i (+ 3,05 Prozent auf 24,30 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Unilever (-3,86 Prozent auf 43,54 GBP), IMI (-2,47 Prozent auf 25,28 GBP), Ocado Group (-1,11 Prozent auf 1,80 GBP), Diageo (-0,85 Prozent auf 14,07 GBP) und ConvaTec (-0,73 Prozent auf 2,17 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 48 972 232 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 255,295 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,11 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at