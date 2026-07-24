Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Zuschläge

Um 12:10 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,41 Prozent höher bei 10 682,38 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,206 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10 638,86 Punkten, nach 10 639,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 10 599,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 698,49 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,775 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, stand der FTSE 100 bei 10 461,63 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 10 379,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 138,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,35 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell 3i (+ 3,46 Prozent auf 27,67 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,43 Prozent auf 0,89 GBP), Weir Group (+ 2,96 Prozent auf 26,19 GBP), Anglo American (+ 2,53 Prozent auf 37,22 GBP) und Pershing Square (+ 2,36 Prozent auf 37,28 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Airtel Africa (-2,92 Prozent auf 3,36 GBP), Coca-Cola European Partners (-2,13 Prozent auf 103,62 USD), BP (-1,60 Prozent auf 5,47 GBP), Howden Joinery Group (-1,49 Prozent auf 7,59 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,93 Prozent auf 33,13 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 12 671 642 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 309,852 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at