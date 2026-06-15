Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Montagmittag Zuschläge

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,12 Prozent stärker bei 10 484,60 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,001 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent tiefer bei 10 471,37 Punkten, nach 10 471,72 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10 570,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 471,37 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 195,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 261,15 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 850,63 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,36 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 7,33 Prozent auf 32,22 GBP), Antofagasta (+ 6,16 Prozent auf 42,93 GBP), Halma (+ 5,64 Prozent auf 41,18 GBP), Rolls-Royce (+ 4,32 Prozent auf 13,65 GBP) und Weir Group (+ 4,04 Prozent auf 24,18 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-4,39 Prozent auf 30,79 GBP), BP (-3,44 Prozent auf 5,16 GBP), BT Group (-2,67 Prozent auf 2,04 GBP), Vodafone Group (-2,46 Prozent auf 1,13 GBP) und Centrica (-2,23 Prozent auf 1,82 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 412 051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 273,345 Mrd. Euro den größten Anteil.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,71 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at