Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|FTSE 100-Performance im Fokus
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29.05.2026 09:28:57
Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne
Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 10 435,24 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,003 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,001 Prozent auf 10 425,85 Punkte an der Kurstafel, nach 10 425,96 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10 444,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 425,85 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,290 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der FTSE 100 10 213,11 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 910,55 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 716,45 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,86 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 8,65 Prozent auf 2,26 GBP), Rolls-Royce (+ 1,31 Prozent auf 13,32 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,30 Prozent auf 4,32 GBP), Fresnillo (+ 1,17 Prozent auf 32,78 GBP) und Auto Trader Group (+ 1,15 Prozent auf 4,32 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen BAT (-1,98 Prozent auf 46,14 GBP), Pearson (-1,47 Prozent auf 11,07 GBP), Rentokil Initial (-0,99 Prozent auf 4,49 GBP), Entain (-0,90 Prozent auf 5,29 GBP) und Diageo (-0,79 Prozent auf 15,70 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 188 453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 278,267 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,63 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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