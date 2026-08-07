ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|FTSE 100-Marktbericht
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07.08.2026 12:26:48
Zuversicht in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester
Am Freitag geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,62 Prozent auf 10 935,06 Punkte aufwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,253 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 867,91 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 867,89 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 936,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 855,17 Zählern.
So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,616 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 10 665,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 276,95 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 07.08.2025, mit 9 100,77 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,89 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 5,67 Prozent auf 28,93 GBP), Diageo (+ 3,55 Prozent auf 17,94 GBP), ConvaTec (+ 2,82 Prozent auf 2,33 GBP), Endeavour Mining (+ 2,52 Prozent auf 39,86 GBP) und Prudential (+ 2,43 Prozent auf 10,52 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Rentokil Initial (-1,17 Prozent auf 3,59 GBP), BT Group (-0,94 Prozent auf 1,98 GBP), 3i (-0,87 Prozent auf 28,46 GBP), Computacenter (-0,86 Prozent auf 48,42 GBP) und Airtel Africa (-0,78 Prozent auf 3,29 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 17 329 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 303,101 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick
Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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