Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,82 Prozent auf 7 553,29 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,422 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 492,21 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 492,21 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 492,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 566,30 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Stand von 7 478,19 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, bei 7 273,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, wies der FTSE 100 einen Stand von 6 959,31 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 0,011 Prozent abwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. 7 206,82 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 4,77 Prozent auf 5,89 GBP), Severn Trent (+ 3,19 Prozent auf 23,95 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,39 Prozent auf 132,80 GBP), Croda International (+ 2,39 Prozent auf 45,50 GBP) und Mondi (+ 2,24 Prozent auf 13,95 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen BP (-0,96 Prozent auf 5,15 GBP), Rio Tinto (-0,06 Prozent auf 49,42 GBP), Dechra Pharmaceuticals (+ 0,32 Prozent auf 38,00 GBP), GSK (+ 0,37 Prozent auf 15,14 GBP) und Glencore (+ 0,47 Prozent auf 4,53 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 905 385 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,235 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Glencore-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

