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Index-Bewegung 14.04.2026 09:29:01

Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Der FTSE 100 behält sein positives Vorzeichen auch am Dienstagmorgen.

Am Dienstag steht der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,23 Prozent im Plus bei 10 607,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,017 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,010 Prozent auf 10 581,91 Punkte an der Kurstafel, nach 10 582,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 576,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 611,50 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der FTSE 100 10 261,15 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 184,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 134,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Intertek (+ 13,25 Prozent auf 43,24 GBP), Fresnillo (+ 2,78 Prozent auf 36,22 GBP), Antofagasta (+ 2,53 Prozent auf 38,64 GBP), Anglo American (+ 2,30 Prozent auf 35,87 GBP) und ConvaTec (+ 1,83 Prozent auf 2,34 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Imperial Brands (-5,24 Prozent auf 29,21 GBP), BAT (-1,15 Prozent auf 42,98 GBP), BP (-0,72 Prozent auf 5,75 GBP), BAE Systems (-0,65 Prozent auf 22,31 GBP) und Frasers Group (-0,53 Prozent auf 6,60 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 601 428 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 271,298 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die WPP 2012-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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FTSE 100 10 609,06 0,25%

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