Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Der FTSE 100 bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,47 Prozent fester bei 10 309,86 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,968 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,000 Prozent auf 10 261,10 Punkte an der Kurstafel, nach 10 261,15 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 314,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 261,10 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 473,69 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, stand der FTSE 100 bei 9 684,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 632,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,60 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit BP (+ 2,15 Prozent auf 5,46 GBP), Kingfisher (+ 1,70 Prozent auf 3,14 GBP), Pershing Square (+ 1,68 Prozent auf 42,24 GBP), Ocado Group (+ 1,60 Prozent auf 2,02 GBP) und Segro (+ 1,58 Prozent auf 7,34 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil RS Group (-2,14 Prozent auf 6,18 GBP), Severn Trent (-1,01 Prozent auf 31,26 GBP), Rightmove (-0,86 Prozent auf 4,60 GBP), International Consolidated Airlines (-0,82 Prozent auf 3,51 GBP) und Flutter Entertainment (-0,82 Prozent auf 81,75 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 613 366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 258,470 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at