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FTSE 100-Entwicklung 11.05.2026 09:29:24

Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montag fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:10 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,46 Prozent auf 10 279,89 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,935 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent höher bei 10 233,56 Punkten, nach 10 233,07 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 279,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 10 233,56 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, stand der FTSE 100 bei 10 600,53 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.02.2026, den Stand von 10 472,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 554,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,30 Prozent zu Buche. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Compass Group (+ 4,37 Prozent auf 30,79 USD), International Consolidated Airlines (+ 3,77 Prozent auf 4,00 GBP), BP (+ 1,74 Prozent auf 5,45 GBP), BAT (+ 1,45 Prozent auf 43,29 GBP) und RELX (+ 1,18 Prozent auf 24,89 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Flutter Entertainment (-3,36 Prozent auf 72,96 GBP), JD Sports Fashion (-2,49 Prozent auf 0,73 GBP), Barratt Developments (-1,52 Prozent auf 2,59 GBP), Fresnillo (-1,21 Prozent auf 35,29 GBP) und 3i (-1,12 Prozent auf 25,61 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die International Consolidated Airlines-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 3 471 976 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 262,093 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,87 erwartet. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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