Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Freitag klettert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0,27 Prozent auf 10 501,20 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,144 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent schwächer bei 10 471,94 Punkten in den Handel, nach 10 472,45 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 10 471,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 503,40 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,67 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 10.06.2026, einen Wert von 10 254,81 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 600,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, stand der FTSE 100 bei 8 975,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,53 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Vodafone Group (+ 12,16 Prozent auf 1,10 GBP), BT Group (+ 1,98 Prozent auf 1,91 GBP), Rio Tinto (+ 1,51 Prozent auf 67,76 GBP), Anglo American (+ 1,48 Prozent auf 36,31 GBP) und Pershing Square (+ 1,10 Prozent auf 38,58 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen StJamess Place (-5,30 Prozent auf 11,97 GBP), BP (-0,58 Prozent auf 4,79 GBP), Associated British Foods (-0,41 Prozent auf 19,49 GBP), Aberdeen Group (-0,40 Prozent auf 2,47 GBP) und Marks Spencer (-0,35 Prozent auf 3,72 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 11 090 043 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 286,763 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at