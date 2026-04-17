Zuversicht in London: Letztendlich Gewinne im FTSE 100

Zum Handelsschluss verbuchte der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,73 Prozent auf 10 667,63 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,004 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 10 590,35 Punkte an der Kurstafel, nach 10 589,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 548,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 667,63 Zählern.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 0,624 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 403,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 10 235,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 275,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 6,45 Prozent auf 37,82 GBP), International Consolidated Airlines (+ 6,19 Prozent auf 4,10 GBP), easyJet (+ 6,05 Prozent auf 3,94 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 5,33 Prozent auf 147,35 USD) und Antofagasta (+ 5,01 Prozent auf 39,59 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BP (-7,36 Prozent auf 5,41 GBP), SSE (-6,62 Prozent auf 24,70 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-5,57 Prozent auf 31,96 GBP), Centrica (-4,96 Prozent auf 1,97 GBP) und Glencore (-1,94 Prozent auf 5,47 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 102 603 687 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 264,092 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at