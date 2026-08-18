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FTSE 100 im Blick 18.08.2026 12:26:47

Zuversicht in London: mittags Gewinne im FTSE 100

Zuversicht in London: mittags Gewinne im FTSE 100

Am zweiten Tag der Woche agieren die Börsianer in London vorsichtiger.

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,02 Prozent stärker bei 10 722,85 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,213 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 10 720,85 Punkte an der Kurstafel, nach 10 720,30 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 740,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 701,69 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Wert von 10 600,37 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 10 323,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 157,74 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,75 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 1,87 Prozent auf 5,29 GBP), RELX (+ 1,86 Prozent auf 25,16 GBP), BT Group (+ 1,83 Prozent auf 2,02 GBP), Whitbread (+ 1,72 Prozent auf 24,79 GBP) und Sage (+ 1,58 Prozent auf 10,64 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Endeavour Mining (-2,15 Prozent auf 41,05 GBP), Halma (-2,05 Prozent auf 36,26 GBP), Fresnillo (-1,98 Prozent auf 28,72 GBP), Coca-Cola European Partners (-1,92 Prozent auf 105,57 USD) und Antofagasta (-1,86 Prozent auf 35,49 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 10 222 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 306,773 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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