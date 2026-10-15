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Kursverlauf 15.10.2026 12:26:53

Zuversicht in London: mittags Pluszeichen im FTSE 100

Zuversicht in London: mittags Pluszeichen im FTSE 100

Der FTSE 100 steigt derzeit.

Am Donnerstag springt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,48 Prozent auf 10 776,76 Punkte an. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,202 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,014 Prozent auf 10 723,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10 724,86 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 10 791,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 695,84 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 2,13 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 15.09.2026, den Wert von 10 658,13 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 10 515,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 424,75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,30 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Experian (+ 3,67 Prozent auf 27,95 GBP), Auto Trader Group (+ 3,16 Prozent auf 5,29 GBP), BAT (+ 2,93 Prozent auf 43,85 GBP), IG Group (+ 2,83 Prozent auf 9,81 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,69 Prozent auf 0,91 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Computacenter (-7,14 Prozent auf 50,75 GBP), Antofagasta (-6,89 Prozent auf 33,26 GBP), Halma (-5,11 Prozent auf 33,02 GBP), Rio Tinto (-4,13 Prozent auf 66,37 GBP) und Anglo American (-3,48 Prozent auf 39,38 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 40 872 943 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 289,659 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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