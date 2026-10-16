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LSE-Handel im Fokus 16.10.2026 15:58:26

Zuversicht in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag

Zuversicht in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag

Der FTSE 100 zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,42 Prozent fester bei 10 885,56 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,226 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,010 Prozent schwächer bei 10 839,22 Punkten, nach 10 840,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 10 796,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 892,38 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 3,17 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 688,47 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Wert von 10 572,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9 436,09 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,39 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Babcock International (+ 4,18 Prozent auf 9,67 GBP), WPP 2012 (+ 4,02 Prozent auf 4,17 GBP), Auto Trader Group (+ 2,84 Prozent auf 5,49 GBP), BAE Systems (+ 2,69 Prozent auf 19,86 GBP) und Weir Group (+ 2,52 Prozent auf 26,80 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Scottish Mortgage Investment Trust (-2,01 Prozent auf 15,63 GBP), Antofagasta (-1,55 Prozent auf 33,73 GBP), AstraZeneca (-1,46 Prozent auf 125,13 GBP), Severn Trent (-1,18 Prozent auf 31,78 GBP) und NatWest Group (-1,10 Prozent auf 6,67 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 59 823 692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 288,750 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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