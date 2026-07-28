RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Marktbericht
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28.07.2026 15:58:30
Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Dienstagnachmittag
Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,45 Prozent auf 10 830,59 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,203 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 781,87 Punkte an der Kurstafel, nach 10 781,75 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 10 770,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 856,51 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, mit 10 508,02 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, wies der FTSE 100 10 332,79 Punkte auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.07.2025, den Stand von 9 081,44 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,84 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Unilever (+ 8,48 Prozent auf 50,19 GBP), GSK (+ 5,66 Prozent auf 20,72 GBP), Croda International (+ 5,47 Prozent auf 30,85 GBP), Admiral Group (+ 4,96 Prozent auf 37,68 GBP) und RELX (+ 4,62 Prozent auf 28,06 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Barclays (-7,19 Prozent auf 4,92 GBP), Bank of Georgia Group (-4,67 Prozent auf 112,20 GBP), NatWest Group (-2,94 Prozent auf 6,61 GBP), Games Workshop Group (-2,82 Prozent auf 196,50 GBP) und Glencore (-2,66 Prozent auf 5,05 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 49 494 417 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 311,969 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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