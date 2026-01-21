Zuversicht in London: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im FTSE 100

Der FTSE 100 wagte sich letztendlich nicht aus der Reserve.

Der FTSE 100 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 10 138,09 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,822 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 126,88 Punkte an der Kurstafel, nach 10 126,78 Punkten am Vortag.

Bei 10 161,54 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 093,67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,950 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 897,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 426,99 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 21.01.2025, mit 8 548,29 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,88 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 257,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rio Tinto (+ 5,18 Prozent auf 66,41 GBP), Burberry (+ 5,00 Prozent auf 12,80 GBP), Bunzl (+ 4,88 Prozent auf 20,86 GBP), JD Sports Fashion (+ 4,83 Prozent auf 0,82 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,78 Prozent auf 1,73 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Experian (-4,87 Prozent auf 30,70 GBP), Admiral Group (-4,16 Prozent auf 29,48 GBP), Ocado Group (-2,49 Prozent auf 2,63 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,20 Prozent auf 87,82 GBP) und Rolls-Royce (-2,03 Prozent auf 12,55 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 82 669 608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 247,029 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,12 erwartet. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

