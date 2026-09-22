Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|S&P 500 im Blick
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22.09.2026 20:04:25
Zuversicht in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im S&P 500
Um 20:02 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,04 Prozent höher bei 7 767,74 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,456 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 7 769,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 764,70 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 756,26 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 782,19 Zähler.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 7 674,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der S&P 500 7 472,79 Punkte auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Wert von 6 693,75 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,26 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Sandisk (+ 7,10 Prozent auf 1 892,00 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,70 Prozent auf 1 363,34 USD), AutoZone (+ 6,11 Prozent auf 2 974,55 USD), Lennar (+ 5,97 Prozent auf 82,74 USD) und Moderna (+ 5,45 Prozent auf 182,37 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil NortonLifeLock (-7,10 Prozent auf 27,08 USD), Cisco (-5,82 Prozent auf 104,98 USD), Allstate (-5,49 Prozent auf 229,53 USD), Charles Schwab (-5,35 Prozent auf 101,16 USD) und Everpure A (-4,66 Prozent auf 108,36 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9 542 447 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro heraus.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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