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S&P 500 im Blick 22.09.2026 20:04:25

Zuversicht in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im S&P 500

Zuversicht in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im S&P 500

Am Dienstagnachmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Um 20:02 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,04 Prozent höher bei 7 767,74 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,456 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 7 769,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 764,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 756,26 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 782,19 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 7 674,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der S&P 500 7 472,79 Punkte auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Wert von 6 693,75 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,26 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Sandisk (+ 7,10 Prozent auf 1 892,00 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,70 Prozent auf 1 363,34 USD), AutoZone (+ 6,11 Prozent auf 2 974,55 USD), Lennar (+ 5,97 Prozent auf 82,74 USD) und Moderna (+ 5,45 Prozent auf 182,37 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil NortonLifeLock (-7,10 Prozent auf 27,08 USD), Cisco (-5,82 Prozent auf 104,98 USD), Allstate (-5,49 Prozent auf 229,53 USD), Charles Schwab (-5,35 Prozent auf 101,16 USD) und Everpure A (-4,66 Prozent auf 108,36 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9 542 447 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro heraus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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