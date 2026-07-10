Zuversicht in New York: Anleger lassen Dow Jones steigen

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,22 Prozent stärker bei 52 601,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,102 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,453 Prozent auf 52 249,44 Punkte an der Kurstafel, nach 52 487,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52 266,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52 654,66 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,430 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49 918,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 47 916,57 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2025, einen Stand von 44 650,64 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,72 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 4,02 Prozent auf 44,50 USD), NVIDIA (+ 2,57 Prozent auf 207,99 USD), Cisco (+ 1,52 Prozent auf 120,11 USD), Walmart (+ 1,44 Prozent auf 113,83 USD) und 3M (+ 1,40 Prozent auf 157,52 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil IBM (-1,73 Prozent auf 290,20 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,20 Prozent auf 351,97 USD), Merck (-1,06 Prozent auf 123,74 USD), Apple (-1,01 Prozent auf 313,02 USD) und UnitedHealth (-0,81 Prozent auf 428,18 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10 724 777 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,318 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones präsentiert die Salesforce-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,10 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at