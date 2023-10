Zuversicht in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:01 Uhr um 0,44 Prozent stärker bei 15 114,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,179 Prozent auf 15 074,04 Punkte an der Kurstafel, nach 15 047,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 119,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 050,54 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15 280,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, wies der NASDAQ 100 15 045,64 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 10 926,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 39,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 696,42 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 3,32 Prozent auf 123,73 USD), Electronic Arts (+ 2,38 Prozent auf 127,55 USD), Lucid (+ 2,29 Prozent auf 5,15 USD), JDcom (+ 1,95 Prozent auf 29,80 USD) und Dollar Tree (+ 1,83 Prozent auf 106,63 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen DexCom (-1,48 Prozent auf 81,86 USD), Amgen (-0,95 Prozent auf 268,95 USD), Illumina (-0,89 Prozent auf 136,56 USD), Fastenal (-0,78 Prozent auf 56,03 USD) und Honeywell (-0,73 Prozent auf 185,15 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 2 007 328 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,628 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at