Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 1,14 Prozent auf 29 288,84 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,325 Prozent auf 29 051,58 Punkte an der Kurstafel, nach 28 957,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29 011,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 404,44 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30 608,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 28 128,34 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 25 358,16 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 16,20 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Lumentum (+ 10,22 Prozent auf 833,43 USD), Arm (+ 6,27 Prozent auf 223,52 USD), Synopsys (+ 6,20 Prozent auf 456,81 USD), Tesla (+ 5,96 Prozent auf 394,39 USD) und Intel (+ 5,78 Prozent auf 91,99 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen MercadoLibre (-8,87 Prozent auf 1 649,50 USD), PayPal (-4,24 Prozent auf 49,06 EUR), Netflix (-4,18 Prozent auf 63,10 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,64 Prozent auf 140,69 USD) und Adobe (-3,39 Prozent auf 254,87 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 019 460 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,537 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at