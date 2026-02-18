Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,15 Prozent auf 22 838,09 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,228 Prozent stärker bei 22 629,85 Punkten in den Mittwochshandel, nach 22 578,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22 597,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 895,95 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,98 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 515,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 432,85 Punkte. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 20 041,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,71 Prozent zurück. Bei 23 988,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 256,76 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,33 Prozent auf 3,53 USD), Americas Car-Mart (+ 5,96 Prozent auf 22,23 USD), Taylor Devices (+ 5,89 Prozent auf 89,70 USD), Dorel Industries (+ 5,65 Prozent auf 1,31 USD) und Synopsys (+ 5,58 Prozent auf 445,49 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Veeco Instruments (-14,91 Prozent auf 29,23 USD), USANA Health Sciences (-5,86 Prozent auf 19,45 USD), MKS Instruments (-5,47 Prozent auf 248,56 USD), Donegal Group B (-4,56 Prozent auf 16,10 USD) und Ceva (-3,67 Prozent auf 19,70 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 214 004 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,77 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,24 Prozent, die höchste im Index.

