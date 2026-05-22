Zuversicht in New York: Dow Jones am Nachmittag auf grünem Terrain

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,89 Prozent stärker bei 50 734,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,592 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,600 Prozent auf 49 983,80 Punkte an der Kurstafel, nach 50 285,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 50 434,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 50 830,24 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 2,53 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 49 490,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, stand der Dow Jones bei 49 625,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, stand der Dow Jones noch bei 41 859,09 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,86 Prozent. Bei 50 830,24 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 5,28 Prozent auf 122,00 USD), Caterpillar (+ 2,87 Prozent auf 890,78 USD), Salesforce (+ 2,10 Prozent auf 180,01 USD), Honeywell (+ 2,06 Prozent auf 228,40 USD) und Cisco (+ 1,75 Prozent auf 120,27 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-1,27 Prozent auf 216,72 USD), Walmart (-1,03 Prozent auf 120,09 USD), McDonalds (-0,81 Prozent auf 281,88 USD), Visa (-0,32 Prozent auf 330,06 USD) und Chevron (-0,29 Prozent auf 190,46 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 17 287 470 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,659 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at