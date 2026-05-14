Zuversicht in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu

Um 20:02 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,61 Prozent auf 49 994,75 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,148 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,037 Prozent auf 49 674,58 Punkte an der Kurstafel, nach 49 693,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 49 843,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 50 200,54 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,899 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48 535,99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49 500,93 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, bei 42 051,06 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,33 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 12,60 Prozent auf 114,71 USD), NVIDIA (+ 3,69 Prozent auf 234,16 USD), IBM (+ 2,10 Prozent auf 219,15 USD), Goldman Sachs (+ 1,56 Prozent auf 970,35 USD) und Home Depot (+ 1,52 Prozent auf 260,55 EUR). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Boeing (-3,54 Prozent auf 232,09 USD), 3M (-0,48 Prozent auf 146,40 USD), Amazon (-0,44 Prozent auf 268,94 USD), Merck (-0,43 Prozent auf 112,96 USD) und UnitedHealth (-0,31 Prozent auf 399,91 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 25 636 109 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,578 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at