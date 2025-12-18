Zuversicht in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Schlussendlich ging der Dow Jones den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 47 951,85 Punkten aus dem Donnerstagshandel. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,819 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,506 Prozent stärker bei 48 128,05 Punkten in den Handel, nach 47 885,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 48 365,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 47 849,48 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 1,32 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 18.11.2025, einen Wert von 46 091,74 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 46 142,42 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 18.12.2024, einen Stand von 42 326,87 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,11 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 2,48 Prozent auf 226,76 USD), NVIDIA (+ 1,87 Prozent auf 174,14 USD), Microsoft (+ 1,65 Prozent auf 483,98 USD), Merck (+ 1,52 Prozent auf 100,69 USD) und Home Depot (+ 1,27 Prozent auf 307,35 EUR). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-1,55 Prozent auf 145,52 USD), Chevron (-1,22 Prozent auf 147,69 USD), Verizon (-1,15 Prozent auf 40,41 USD), UnitedHealth (-1,05 Prozent auf 328,14 USD) und Johnson Johnson (-0,96 Prozent auf 208,31 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48 738 422 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,69 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

