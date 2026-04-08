Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Index-Bewegung
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08.04.2026 20:04:31
Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus
Am Mittwoch springt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 2,76 Prozent auf 47 869,14 Punkte an. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 17,954 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,344 Prozent auf 46 744,76 Punkte an der Kurstafel, nach 46 584,46 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 48 017,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 46 978,17 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 3,01 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47 501,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 266,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 37 645,59 Punkten.
Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,06 Prozent nach. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 6,80 Prozent auf 335,32 USD), Caterpillar (+ 6,34 Prozent auf 770,37 USD), Home Depot (+ 4,45 Prozent auf 287,40 EUR), Goldman Sachs (+ 4,33 Prozent auf 901,53 USD) und Boeing (+ 4,10 Prozent auf 218,60 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Chevron (-5,46 Prozent auf 190,55 USD), Verizon (-2,27 Prozent auf 47,52 USD), Salesforce (-1,76 Prozent auf 179,74 USD), IBM (-1,21 Prozent auf 242,10 USD) und UnitedHealth (+ 0,05 Prozent auf 307,89 USD).
Die teuersten Dow Jones-Unternehmen
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17 192 588 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,691 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Goldman Sachs
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|Home Depot
|282,70
|-1,81%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|205,05
|-0,94%
|NVIDIA Corp.
|155,28
|-0,32%
|Salesforce
|148,26
|-1,78%
|Sherwin-Williams Co.
|282,60
|-1,67%
|UnitedHealth Inc.
|261,60
|-0,38%
|Verizon Inc.
|41,03
|0,00%
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|Dow Jones
|47 822,22
|-0,18%
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