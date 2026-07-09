Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus

Um 17:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,27 Prozent höher bei 52 492,06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,109 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,783 Prozent auf 52 758,47 Punkte an der Kurstafel, nach 52 348,39 Punkten am Vortag.

Bei 52 249,44 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52 562,44 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,637 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 50 872,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, stand der Dow Jones noch bei 48 185,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 458,30 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,49 Prozent zu Buche. Bei 53 289,30 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 3,84 Prozent auf 118,19 USD), Goldman Sachs (+ 3,02 Prozent auf 1 060,75 USD), American Express (+ 2,73 Prozent auf 345,56 USD), JPMorgan Chase (+ 1,44 Prozent auf 335,37 USD) und Caterpillar (+ 1,43 Prozent auf 961,68 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-2,25 Prozent auf 350,63 USD), IBM (-1,90 Prozent auf 296,31 USD), Salesforce (-1,68 Prozent auf 163,78 USD), NVIDIA (-1,32 Prozent auf 201,43 USD) und Amgen (-1,24 Prozent auf 363,43 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 387 578 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,165 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

2027 verzeichnet die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4,06 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at