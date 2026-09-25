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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Marktbericht
|
25.09.2026 16:01:53
Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu
Am Freitag springt der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE um 0,44 Prozent auf 51 574,71 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 25,356 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,128 Prozent stärker bei 51 415,75 Punkten in den Freitagshandel, nach 51 349,98 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 51 632,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 359,70 Punkten lag.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,697 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 53 577,40 Punkte. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51 920,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der Dow Jones noch bei 45 947,32 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,60 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. 45 057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 2,98 Prozent auf 512,78 USD), Caterpillar (+ 1,85 Prozent auf 820,14 USD), Cisco (+ 1,04) Prozent auf 108,08 USD), Boeing (+ 0,89 Prozent auf 198,55 USD) und 3M (+ 0,81 Prozent auf 168,87 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Nike (-1,43 Prozent auf 35,48 USD), Visa (-0,67 Prozent auf 365,50 USD), Chevron (-0,54 Prozent auf 204,53 USD), Coca-Cola (-0,45 Prozent auf 87,70 USD) und Amazon (-0,41 Prozent auf 248,35 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2 527 092 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus
Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,55 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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