Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart

Um 15:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,08 Prozent stärker bei 52 250,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 23,542 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,180 Prozent auf 52 114,27 Punkte an der Kurstafel, nach 52 208,06 Punkten am Vortag.

Bei 52 477,96 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 52 224,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,149 Prozent zu. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der Dow Jones mit 52 319,20 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wies der Dow Jones 49 652,14 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44 130,98 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,00 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 13,00 Prozent auf 266,11 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,24 Prozent auf 341,16 USD), Cisco (+ 1,97 Prozent auf 115,80 USD), Caterpillar (+ 1,97 Prozent auf 825,08 USD) und Microsoft (+ 1,95 Prozent auf 459,89 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Apple (-8,60 Prozent auf 304,77 USD), Boeing (-1,87 Prozent auf 216,78 USD), Coca-Cola (-1,12 Prozent auf 87,50 USD), Amgen (-1,08 Prozent auf 383,44 USD) und Sherwin-Williams (-1,06 Prozent auf 341,19 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 8 497 130 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,312 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 3,76 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at