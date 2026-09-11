Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Dow Jones-Marktbericht
|
11.09.2026 20:03:38
Zuversicht in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus
Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,14 Prozent höher bei 52 658,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24,535 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,437 Prozent stärker bei 52 291,85 Punkten in den Handel, nach 52 064,10 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 720,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52 204,46 Punkten.
So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,851 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53 791,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der Dow Jones auf 50 848,75 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46 108,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8,84 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 3,94 Prozent auf 111,67 USD), Boeing (+ 2,73 Prozent auf 210,40 USD), IBM (+ 2,71 Prozent auf 240,37 USD), Salesforce (+ 2,19 Prozent auf 248,32 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2,15 Prozent auf 337,48 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-2,62 Prozent auf 378,10 USD), Amgen (-0,88 Prozent auf 379,09 USD), Johnson Johnson (-0,19 Prozent auf 265,84 USD), McDonalds (+ 0,20 Prozent auf 253,55 USD) und Honeywell Technologies (+ 0,23 Prozent auf 202,66 USD).
Die teuersten Unternehmen im Dow Jones
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 096 208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,643 Bio. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf
Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|290,10
|1,95%
|Amgen Inc.
|327,40
|-0,56%
|Boeing Co.
|180,92
|2,41%
|Cisco Inc.
|96,25
|3,95%
|Honeywell Technologies
|174,54
|0,34%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|206,20
|2,66%
|Johnson & Johnson
|229,10
|-0,11%
|McDonald's Corp.
|218,60
|0,28%
|Nike Inc.
|31,79
|0,84%
|NVIDIA Corp.
|189,06
|0,48%
|Salesforce
|213,95
|2,10%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|320,80
|1,55%
|UnitedHealth Inc.
|325,60
|-2,86%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|52 586,44
|1,00%
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