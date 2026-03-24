Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE 0,11 Prozent höher bei 46 260,97 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 17,697 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,876 Prozent leichter bei 45 803,82 Punkten, nach 46 208,47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45 769,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 46 310,19 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 24.02.2026, einen Stand von 49 174,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, wurde der Dow Jones auf 48 731,16 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 24.03.2025, den Stand von 42 583,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 4,38 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 369,39 Zähler.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 2,19 Prozent auf 123,37 USD), Chevron (+ 1,72 Prozent auf 208,73 USD), Verizon (+ 1,50 Prozent auf 51,34 USD), Nike (+ 1,40 Prozent auf 53,45 USD) und Caterpillar (+ 1,35 Prozent auf 711,15 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-4,27 Prozent auf 186,85 USD), IBM (-3,53 Prozent auf 239,66 USD), Microsoft (-2,13 Prozent auf 374,86 USD), Boeing (-1,14 Prozent auf 196,14 USD) und Home Depot (-1,03 Prozent auf 283,05 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7 837 428 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,55 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at