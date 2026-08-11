Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,38 Prozent höher bei 54 179,49 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 25,316 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,179 Prozent fester bei 54 072,66 Punkten, nach 53 975,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 961,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 54 222,85 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 52 637,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der Dow Jones auf 49 704,47 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Stand von 43 975,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,98 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 2,33 Prozent auf 857,12 USD), NVIDIA (+ 1,35 Prozent auf 220,48 USD), Boeing (+ 1,34 Prozent auf 235,91 USD), Home Depot (+ 1,19 Prozent auf 306,25 EUR) und Sherwin-Williams (+ 1,11 Prozent auf 366,72 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Nike (-2,23 Prozent auf 41,17 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,69 Prozent auf 349,84 USD), Amazon (-1,37 Prozent auf 274,27 USD), Cisco (-1,13 Prozent auf 121,19 USD) und Microsoft (-0,90 Prozent auf 501,51 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 2 856 703 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,697 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3,88 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at