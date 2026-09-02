Zuversicht in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,43 Prozent fester bei 52 995,35 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,856 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,600 Prozent auf 53 083,58 Punkte an der Kurstafel, nach 52 766,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 829,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 53 227,50 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,874 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 52 485,03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, stand der Dow Jones bei 51 307,79 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 45 295,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9,53 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 3,64 Prozent auf 225,35 USD), Walt Disney (+ 2,32 Prozent auf 108,68 USD), Boeing (+ 1,79 Prozent auf 209,34 USD), American Express (+ 1,65 Prozent auf 329,54 USD) und Visa (+ 1,41 Prozent auf 377,94 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Honeywell Technologies (-1,60 Prozent auf 206,61 USD), Salesforce (-1,24 Prozent auf 254,91 USD), Cisco (-0,87 Prozent auf 108,79 USD), Microsoft (-0,86 Prozent auf 496,72 USD) und Home Depot (-0,38 Prozent auf 276,25 EUR).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 062 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,68 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4,28 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at