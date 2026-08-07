Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Gewinne

In New York stehen die Signale am fünften Tag der Woche auf Stabilisierung.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,15 Prozent stärker bei 53 963,62 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,250 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,01 Prozent auf 54 426,85 Punkte an der Kurstafel, nach 53 885,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 53 807,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 54 094,65 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 2,28 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 52 925,15 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 49 596,97 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 43 968,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,54 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 2,45 Prozent auf 191,35 USD), NVIDIA (+ 2,42 Prozent auf 224,29 USD), Amazon (+ 1,99 Prozent auf 277,67 USD), Honeywell Technologies (+ 1,78 Prozent auf 245,02 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,47 Prozent auf 368,77 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Caterpillar (-1,76 Prozent auf 841,86 USD), Visa (-1,67 Prozent auf 364,29 USD), Procter Gamble (-1,20 Prozent auf 145,20 USD), Chevron (-1,05 Prozent auf 187,24 USD) und American Express (-0,68 Prozent auf 340,27 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7 944 141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at