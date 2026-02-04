Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,04 Prozent stärker bei 49 262,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,855 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,239 Prozent stärker bei 49 358,59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49 240,99 Punkten am Vortag.

Bei 49 649,86 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49 112,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,994 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Wert von 48 382,39 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, bei 47 085,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, stand der Dow Jones bei 44 556,04 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,82 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49 653,13 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 47 853,04 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 8,23 Prozent auf 366,45 USD), 3M (+ 3,76 Prozent auf 161,53 USD), Nike (+ 3,59 Prozent auf 63,12 USD), Walt Disney (+ 3,33 Prozent auf 107,69 USD) und Merck (+ 3,27 Prozent auf 119,63 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-3,90 Prozent auf 173,31 USD), Goldman Sachs (-3,89 Prozent auf 902,46 USD), Caterpillar (-3,59 Prozent auf 677,65 USD), IBM (-3,51 Prozent auf 283,97 USD) und UnitedHealth (-2,81 Prozent auf 276,19 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 154 173 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,811 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,06 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

